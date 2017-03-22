Берлин, 22 марта, 2017, 06:55 — ИА Регнум. По мнению министра иностранных дел ФРГ Габриэля Зигмара, Германия должна вносить больше денег в бюджет Евросоюза, пишет Das Handelsblatt.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Политик отмечает, что, несмотря на то, что страна и так является вторым нетто-плательщиком в ЕС, Германия больше всех остальных получает прибыли. «Каждый евро, который мы вкладываем в бюджет Союза прямым или косвенным образом возвращается к нам сполна», — отметил министр. Зигмар утверждает, что миллионы рабочих мест в Германии зависят от того, насколько хорошо идут дела в других странах ЕС, ведь экспорт немецких товаров в страны Евросоюза будет продолжаться до тех пор, пока будет спрос.

«Ежегодный взнос в бюджет в размере 14 — 15 миллиардов евро — это не так много. Если делать расчет на душу населения, то голландцы и шведы платят больше», — говорит политик.

Министр планирует обсудить данный вопрос в Бундестаге в рамках дебатов о финансировании Евросоюза.