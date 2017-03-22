Барнаул, 22 марта, 2017, 06:55 — ИА Регнум. Первый парковочный комплекс в Барнауле появится уже летом 2017 года. Об этом сегодня, 22 марта, сообщает пресс-центр городской мэрии со ссылкой на председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева. Экспериментальный объект на 140 автомобилей планируется обустроить у железнодорожного вокзала.

Светлана Шаповалова Барнаул. Проспект Ленина

«Вокзал — это ворота любого города, это его лицо, это первое впечатление, которое гости получают от города. А существующая картина на привокзальной площади нас, мягко говоря, не очень устраивает», — пояснил чиновник. По его словам, перед тем, как парковка будет открыта, власти намерены осуществить благоустройство прилегающей территории: заменить изношенное асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуарной зоны, облагородить сквер.

Антон Шеломенцев отметил также, что организация платной парковки на вокзале поможет упростить движение пешеходов и проезд специализированной техники. «Сейчас есть реальная проблема: при встрече гостей на вокзале горожанам фактически негде запаковаться», — напомнил чиновник.

По его словам, сама парковка будет ограждена по периметру и оснащена всеми необходимыми средствами безопасности: дорожными знаками, разметкой паркоматами, шлагбаумами и камерами видеофиксации.

В перспективе платные парковки в Барнауле могут появится на пр. Ленина — в границах от пл. Октября до ул. Димитрова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске первые платные парковки появятся уже в апреле 2017 года. За час стоянки автомобилистам на первоначальном этапе предстоит заплатить 20 рублей в час, в дальнейшем стоимость возрастет до 30−40 рублей в час.