Берн, 22 марта, 2017, 06:36 — ИА Регнум. Швейцарские производители наручных часов класса люкс теряют клиентов на азиатском рынке, особенно это заметно на падении спроса в Гонконге, сообщает Berliner Morgenpost.

Tungpengmaliu Гонконг, часовая лавка

Жители города отмечают, что если раньше швейцарские часы были редкостью и доступны только людям из высшего класса, то теперь их можно увидеть почти в каждом втором магазине, чем не удивишь местных.

В 2016 года швейцарская часовая промышленность ощутила спад мировых продаж на 10%, что явилось потерей 18 миллиардов евро потенциальной прибыли. Но нигде в мире так сильно не ощущалось снижение спроса как в особом административном районе КНР Гонконге, где продажа часов класс люкс упала на 25%. Только швейцарской компании The Swatch Group с брендами Breguet, Blancpain, Longines и Omega удалось зафиксировать рост прибыли почти вдвое, которая составила 590 миллионов евро.