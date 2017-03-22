Пекин, 22 марта, 2017, 06:25 — ИА Регнум. Китай окажет техническую и экономическую помощь в развитии общественной инфраструктуры в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий Камень» (Great Stone), заявил во вторник, 21 марта, главный управляющий государственной компании China Merchants Group, передает агентство «Синьхуа».

23yy.com Юань

Проекты обсуждались на встрече между вице-премьером Белоруссии Анатолием Калининым и высокопоставленным представителем China Merchants Group в Центральной Азии и Балтийском регионе Ху Чженом.

Ху заявил, что китайское правительство окажет финансовую помощь при строительстве клиники на 144 палаты, инновационного центра коммерциализации, а также транспортных сооружений, начало которого запланировано на июнь 2017 года.

Обе стороны также подтвердили свою двустороннюю заинтересованность в создании совместного института по разработке проектной документации для резидентов парка.

Со своей стороны, Калинин заявил, что парк предоставит всю необходимую инфраструктуру для любого заинтересованного инвестора, сообщает агентство.

Напомним, что «Великий Камень» является особой экономической зоной Белоруссии, создаваемая совместно с китайской стороной на территории Смолевичского района Минской области.

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