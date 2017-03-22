Мюнхен, Германия, 22 марта, 2017, 06:22 — ИА Регнум. 21 марта генеральный директор BMW Харальд Крюгер на пресс-конференции по итогам года в Мюнхене представил план развития концерна и огласил основные показатели, пишет N-tv.

Wolfgang Pehlemann Wiesbaden Germany Мюнхенский офис BMW

В 2016 году концерн продал 2,4 миллиона автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce. Годовая прибыль выросла на 6,9 миллиарда евро, одну треть из которой получат акционеры компании. Например, семья Квандт, владеющая 46,7% основных акций, получит от 2,3 миллиарда дивидендов компании 1,074 миллиарда евро, это на 93 миллиона больше, чем в прошлом году.

Крюгер объявил, что до конца 2018 года компания инвестирует в разработку более 40 новых моделей. «Мы освежим наш портфолио», — отметил гендиректор. В течение года компания планирует выпустить модели BMW X3, Mini Countryman и Rolls-Royce Phantom, а в следующем году BMW X2 и новый Luxus-SUV X7.