Абакан, 22 марта, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин согласовал ряд назначений в министерстве природных ресурсов и экологии республики. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 марта, в правительстве региона, кандидатов Зимину накануне представил глава Минприроды Хакасии Алексей Сиорпас.

Kremlin.ru Главы Республики Хакасия Виктор Зимин

И. о. первого заместителя министра — руководителем департамента природных ресурсов стал Евгений Соколов. По словам Сиорпаса, он имеет «большой опыт в надзорной работе», был начальником лаборатории и занимался строительным контролем в республике. Проверял строительно-монтажные работы автомобильных дорог республики, гидротехнических, мостовых и водозащитных сооружений.

«Я не буду возражать против решения министра, он вас рекомендовал», — отметил глава республики.

Кандидатом на должность заместителя министра — руководителя департамента по охране окружающей среды стал Олег Журавлев. Министр подчеркнул, что трудовой стаж Журавлева составляет более 35 лет. Он работал на предприятиях горнодобывающего комплекса, пройдя путь от горного мастера до начальника.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Алексей Сиорпас был назначен на должность исполняющего обязанности министра промышленности и природных ресурсов Хакасии в марте 2016 года. В пресс-службе республиканского правительства ИА REGNUM сообщили, что недавно министерство промышленности и природных ресурсов было переименовано в министерство природных ресурсов и экологии, а республиканскую промышленность теперь курирует министерство экономики.