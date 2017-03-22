Якутск, 22 марта, 2017, 06:13 — ИА Регнум. ОАО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск», базирующаяся в Якутии, будет участвовать в строительстве подходов к Керченскому мосту в Крыму. У депутата Якутии Гаврила Парахина такая перспектива вызвала опасения. «Они же у нас до сих пор ещё дорогу не доделали, она сдана с большими нарушениями», — напомнил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM парламентарий.

Sakhanews.ru Строительство железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск»

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Между тем, Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск уже подписала с Росжелдором контракт на 226,7 млн рублей, и будет выступать техзаказчиком по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту в Крыму, пишет «Коммерсант».

Компания должна будет осуществлять строительный контроль, изготавливать техпланы для получения разрешения на ввод в эксплуатацию, заниматься кадастровым учётом и госрегистрацией. АО «Железные дороги Якутии» претендовало на роль генподрядчика всего проекта, но не прошло предквалификацию на конкурсе, также отметило издание.

«Видимо, решив, что они имеют опыт строительства дороги здесь, в Якутии, они попытались залезть ещё туда, — прокомментировал намерение республиканской компании поработать в Крыму Гаврил Парахин. — Но у нас на самом деле ещё до сих пор дорога полностью не сдана, и сделана с большими нарушениями. И очень много вагонов заваливалось уже на участке Беркакит-Томмот-Якутск».

Депутат выразил надежду, что всё же, получив опыт с допущением множества нарушений при строительстве дороги в Якутии, компания сможет его учесть и как следует что-то сделать в Крыму.

Гаврил Парахин считает, что возможность принять участие в строительстве Керченского моста у компании появилась не просто так: «Если тут ещё до сих пор не доделали, идут откаты, замазывание этих недостатков, а они благодаря чему-то умудряются залезть в Крым. Всё-таки есть какие-то вышестоящие организации и руководители, которые на всё закрывают глаза и дают возможность продолжать брать заказы».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство железной дороги Томмот-Якутск (Нижний Бестях), которое длится уже более 10 лет, надеются завершить в 2017 году. Дорога до сих пор не доведена до строительных нормативов, там просадки путей и недоделанные мосты, в акте по итогам её строительства 784 замечания. Недоделки не позволяют запустить пассажирское сообщение по железной дороге. На их устранение из федерального бюджета обещали выделить 2 млрд рублей.

Нарушения были допущены компанией-подрядчиком строительства «Трансстрой-Восток», контролировать которую должны была Дирекция по строительству железной дороги Беркакит—Томмот—Якутск. Сейчас в республике в отношении подрядчика ведётся расследование уголовного дела по преднамеренному банкротству.

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