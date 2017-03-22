Москва, 22 марта, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 21 марта провели семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Эс-Сувейда. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

В пяти районах города Алеппо, а также в населённом пункте Шахба провинции Эс-Сувейда жителям было передано 6 тонн питьевой бутилированной воды и 350 продовольственных наборов.

В школе Мухаммад Аль-Джахири в районе Аль-Забдия города Алеппо детям передали рюкзаки со школьными принадлежностями и игрушки.

Сообщается, что всего сутки гуманитарную помощь получили 2550 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 8 тонн.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор была доставлено 21 тонна продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.

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