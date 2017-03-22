Токио, 22 марта, 2017, 05:47 — ИА Регнум. Северокорейские военные утром 22 марта, предположительно, провели новые ракетные пуски. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии.

English.yonhapnews.co.kr Подвижный ракетный комплекс Пуккыксон-2 (Полярная Звезда 2)

Отмечается, что предполагаемый запуск был произведён с полигона в районе города Вонсан на восточном побережье КНДР.

Информации о количестве и типе запущенных Пхеньяном ракет не приводится. Но при этом указано, что испытания с большой вероятностью оказались неудачными.

Напомним, несколькими часами ранее агентство Associated Press с ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что американскими военными было зафиксировано передвижение ракетной установки по территории КНДР. На основании этого в Минобороны США не исключили, что в ближайшее время Пхеньян может провести новые ракетные испытания.

Как передавало ИА REGNUM, с начала 2017 года Северная Корея провела уже целый ряд испытаний, в том числе несколько запусков баллистических ракет.

18 марта Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило об успешном испытании нового ракетного двигателя. Лично присутствовавший на испытании лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в связи с этим о новом рождении ракетной промышленности КНДР.