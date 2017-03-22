Бийск, Алтайский край, 22 марта, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Власти Бийска — второго по величине города Алтайского края — на период предстоящего паводка готовят три пункта временного размещения: это кадетская школа, школы №9 и 17. Также задействуют некоторые детские сады, где при необходимости будут круглосуточно размещать малышей. Об этом сегодня, 22 марта, известил официальный сайт Алтайского края по итогам рабочей поездки губернатора Александра Карлина в Бийск, состоявшейся накануне.

Антон Федотов Бийск готовится к сильнейшему паводку

Антон Федотов Бийск готовится к сильнейшему паводку

Пристальное внимание властей к этому городу связано с тем, что в 2014 году он наиболее сильно подвергся разрушительному наводнению. В зону подтопления попали жилые дома и социально значимые объекты.

По словам главы администрации Бийска Николая Нонко, в работе по минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций задействованы все службы. Горожанам рассказывают о том, где будут пункты временного пребывания и как вести себя в чрезвычайной ситуации, а также раздают памятки с нужной информацией, в школах проводят уроки безопасности для детей.

Антон Федотов Бийск готовится к сильнейшему паводку

Глава региона в ходе поездки осмотрел технику, в том числе насосные станции. Их в Бийске четыре, мощность каждой — 400 кубометров в час. Кроме того, в городе подготовили технику для подвоза воды. Составлен список владельцев частных плавательных средств, которые могут пригодиться при ЧС.

Находясь на одном из важных противопаводковых объектах — дамбе в поселке Зеленый Клин, на строительство которой израсходовали почти 450 млн. рублей из федерального и регионального бюджетов, Николай Нонко подчеркнул, что за время строительства специалисты несколько раз проводили ее экспертизу. «Надежность дамбы высокая», — подчеркнул Николай Нонко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году паводковая ситуация на Алтае была стабильной. А в 2014 году регион постигло сильнейшее наводнение. Тогда от большой воды пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тысяч человек, а общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей.

Антон Федотов Бийск готовится к сильнейшему паводку

Напомним, этой весной на случай паводка в Алтайском крае подготовили 265 пунктов временного пребывания. Там смогут разместиться более 35 тысяч человек. На территории региона есть 5,3 тысячи единиц техники, необходимой при ЧС, в том числе 168 плавательных средств, 12 единиц авиационной техники, 10 беспилотных летательных аппаратов. Созданы необходимые резервы финансовых ресурсов на ликвидацию ЧС. Готовность региона к паводку оценил глава МЧС РФ Владимир Пучков.