Пекин, 22 марта, 2017, 05:42 — ИА Регнум. Система, способная за 72 часа распознать 300 микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания, создана в Китае, сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на Министерство науки и технологий.

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Это говорит о том, что разрыв между выявлением инфекционных заболеваний и уровнем диагностических реактивов по сравнению с мировым уровнем существенно сократился, заявил академик Китайской академии Инженерии Сюй Цзянго во время пресс-конференции.

В 2008 году министерство запустило проект лечения и профилактики инфекционных заболеваний. Ключевой целью проекта является создание системы профилактики и лечения основных инфекционных заболеваний, таких как СПИД и гепатит, заявил представитель министерства Чен Чуньхун.

За прошедшие годы Китай создал межведомственную и межрегиональную сеть выявления вирусных заболеваний, которая стала серьезным вспомогательным инструментом решения ключевых проблем, таких как эпидемии гриппа H1N1 и лихорадки Зика, заявил специалист по науке и образованию при Комитете здравоохранения и планирования семьи Цинь Хуайцзинь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что китайские ученые обнаружили, используемый в терапии против вируса Зика также способен выступать в роли ингибитора ВИЧ.