Москва, 22 марта, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Роспотребнадзор призывает граждан России при планировании зарубежных поездок учитывать продолжающуюся вспышку кори в Румынии. Об этом говорится в заявлении, распространённом 22 марта пресс-службой ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

James Gathany Эпидемия

«По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний и Национального института общественного здравоохранения в Румынии продолжается вспышка кори в данной стране», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за период с февраля 2016 года в Румынии заболели корью 3,4 тысячи человек, в результате вспышки кори умерли 17 детей, все они не были привиты против этой инфекции.

Основной причиной распространения кори в Румынии называется низкий охват иммунизацией населения, что, по оценкам Роспотребнадзора, «определяет высокий риск длительной передачи кори в стране». При этом, как подчёркивается, высокой остаётся также угроза завоза инфекции в другие страны.

В 2017 году неблагополучная эпидемиологическая обстановка по кори продолжает наблюдаться в целом ряде европейских стран. По заключению Европейской региональной комиссии по кори и краснухе, несмотря на достигнутые успехи по ликвидации кори, остаются шесть стран с эндемичной передачей вируса — Бельгия, Франция, Германия, Италия, Польша и Румыния.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок», — говорится в сообщении.