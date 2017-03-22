Петропавловск-Камчатский, 22 марта, 2017, 05:12 — ИА Регнум. Климатическая норма температуры воздуха на улице в середине марта на Камчатке в зависимости от района превысила норму на 7−16 градусов. Это дает местным синоптикам основание называть наступившую раньше обычного весну в регионе аномально теплой, рассказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела метеопрогнозов Камчатгидрометеоцентра Анна Приходько.

Malaches Весна на Камчатке

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По ее словам, преобладающий фон температуры воздуха за вторую декаду марта в ночные часы был в районе от 0 до — 5 градусов, а на крайнем Юге даже ночью температура воздуха была положительной. При этом и первая декада марта на полуострове была экстремально теплой. Тогда средняя температура воздуха в южных районов края была выше на 4−10 градусов, для северных — на 10−13 градусов.

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«По климатическим нормам март для Камчатки — это последний месяц зимы. Но в этом году весна пришла раньше. Такого теплого марта на полуострове не было последние 10 лет. Однако вскоре ожидается похолодание», — отметила Анна Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году на Камчатке в марте необычно тепло. В частности, почти на две недели раньше начали закрываться ледовые переправы даже на Севере края, где начал таять снег.