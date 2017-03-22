Анкара, 22 марта, 2017, 05:13 — ИА Регнум. В интервью Spiegel глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Бруно Каль высказал сомнения по поводу причастности Движения Гюлена в организации турецкого путча в июле 2016 года, ссылаясь на недостаток доказательств. Анкара негативно отреагировали на слова политика, поэтому 21 марта Министерство иностранных дел Турции пригласили для беседы поверенного в делах Германии, пишет Das Politikschau.

U.S. Department of State Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

«Заявления Бруно Каля расценили в Турции как «толерантное» отношение немецких политиков к движению Гюлена», — прокомментировал ситуацию сотрудник МИДа.

Кроме этого, Анкара критикует немецкое правительство за предоставление убежища сотням сторонников Хизмета.

Напомним, что Движение Гюлена или Хизмет — турецкое общественно-политическое движение, которое возникло вокруг идей турецкого писателя Фетуллаха Гюлена. Он пропагандирует терпимый ислам, скромность, трудолюбие и образование. Писатель живет в американском штате Пенсильвания, но имеет последователей по всему миру. Турецкое правительство объявило Движение Гюлена террористической организацией.