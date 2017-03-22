Пекин, 22 марта, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Главный антикоррупционный орган Коммунистической партии Китая заявил во вторник, 21 марта, что 3028 чиновников и официальных лиц было наказано за нарушение партийной дисциплины в феврале текущего года, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

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Чиновники были замешаны в 2077 случаев нарушений, говорится в материале на сайте Дисциплинарной инспекции ЦК КПК. При этом за первые два месяца года было наказано 7103 должностных лица по 3855 случаям.

Получение несогласованных премий и вознаграждений стало самым распространенным нарушением, в то время как передача и получение подарков и злоупотребление служебным транспортом стали вторым и третьим по частоте правонарушением соответственно.

Напомним, что КПК выпустила свои «восемь правил аскетизма» в конце 2012 года в целях минимизации недоброкачественных практик в работе.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что по итогам 2016 года более 300 чиновников министерского уровня были наказаны за нарушение трудовой дисциплины, а в апреле текущего года в Китае пройдут массовые антикоррупционные проверки.

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