Киев, 22 марта, 2017, 04:49 — ИА Регнум. Нацбанк Украины не планирует расширять уже введённые ограничительные меры в отношении баков с российским государственным капиталом. Об этом сообщила первый замглавы регулятора Екатерина Рожкова в эфире телеканала «112 Украина».

Vidsich Сбербанк России в Киеве

«Мы считаем, что не нужно», — сказала Рожкова, отвечая на вопрос о возможности расширения санкционных мер.

По её словам, запрет банкам на вывод капиталов за пределы Украины рассматривается как ключевая мера, причём направлена она была, «в первую очередь, на защиту вкладчиков».

Напомним, 20 марта Рожкова заявила, что все банки с российским государственным капиталом на Украине ведут переговоры о продаже. «Наверное, самый лучший способ покинуть рынок Украины, поскольку в сегодняшних условиях о каком-либо развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя», — сказала она.

Чуть позднее Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что банк «занимается поиском вариантов быстрого выхода с украинского рынка». Введённый Киевом запрет на проведение межбанковских операций между украинской «дочкой» Сбербанка и материнской структурой он назвал «дискриминационным решением».

Как передавало ИА REGNUM, Украина с 16 марта ввела санкции сроком на один год в отношении пяти банков с российским государственным капиталом.

Санкции введены в отношении украинских отделений Сбербанка и ВТБ, а также дочерних структур российских банков — «БМ-Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank. Среди санкционных мер — запрет указанным организациям выводить средства из страны.

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