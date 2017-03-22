Анкара, 22 марта, 2017, 04:41 — ИА Регнум. На фоне затянувшихся конфликтов с Германией, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил свернуть избирательную кампанию в Германии и запретил выступать турецким министрам на территории ФРГ, пишет Spiegel.

R4BIA.com Президент Турции Реджеп Эрдоган

Президент сделал заявление 21 марта на съезде правящей в стране Партии справедливости и развития. Он отметил, что после проведения референдума будет взят курс на налаживание отношений с европейскими странами.

«Это говорит о признаках разума», — прокомментировал заявление глава СДПГ Мартин Шульц.

Эксперты отмечают, что этот ход может дать Эрдогану дополнительные голоса. В турецком кабинете считают, что данная жертва, отказ от агитационных действий в Германии, где живет около 1,7 миллиона турецких граждан, послужит поводом к мобилизации и поддержке президента.

Напомним, что 16 апреля текущего года в Турции пройдет референдум, по результатам которого могут произойти изменения в конституции страны, предполагающие расширение полномочий президента. Принять участие смогут турецкие граждане, проживающие за пределами страны, в том числе и в странах ЕС.