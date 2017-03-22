Пекин, 22 марта, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Китай может в скором времени опубликовать правила инвестирования за рубеж для китайских фирм, где будут указаны те сектора экономики, в которые инвестиции приветствуются и те сектора, где они ограничиваются, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

23yy.com Юань

Китайские регуляторы на несколько месяцев прекратили зарубежные сделки в попытке сдержать отток капитала, который привел к ослаблению юаня.

Министр торговли КНР Чжун Шань ранее сообщал, что небольшое количество китайских компаний проводило «слепую и иррациональную» инвестиционную деятельность за рубежом, которая не поощряется китайским правительством.

Государственный регулятор обменных курсов валют заявил, что правительство будет более внимательно следить за «нерациональными» инвестициями в собственность, развлечения, спорт и другие сектора.

Попытки сдержать инвестиции за рубеж дают заметный результат, сообщает издание. Инвестиции в нефинансовый сектор упали на 52,8% с января по февраль, если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года, при этом инвестиции в собственность и сферу развлечений снизились более чем на 80%.

Согласно докладу, опубликованному в государственной газете Economic Information Daily, Министерство торговли совместно с Государственной комиссией реформирования и развития выступили ключевыми игроками в оформлении новых правил игры.

«Зарубежные инвестиции, приносящие социальные и экономические выгоды наряду со национальным проектом «Одни пояс — один путь» и стратегией сотрудничества глобального промышленного потенциала, будут поощряться», — говорится в статье.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что китайский юань на состояние 21 марта пережил ослабление по отношению к американской валюте на протяжение трех рабочих дней подряд. Китайские власти, однако заявляют, что не видят в этом никаких серьезных симптомов и объясняют масштабной финансовой реформой, начатой еще в 2015 году.

Читайте также: Китайский юань «падает» третий рабочий день подряд