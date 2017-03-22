Афины , 22 марта, 2017, 04:24 — ИА Регнум. Посылки со взрывными устройствами, перехваченные полицией Греции, были направлены в Европейский центральный банк и двум чиновникам еврозоны, передаёт агентство Reuters.

(сс) Alexandre Dulaunoy Самодельное взрывное устройство

По информации источников агентства, посылки предназначались, в частности, главе Еврогруппы Йеруну Дейсселблуму и главе Европейского фонда финансовой стабильности Клаусу Реглингу. Адресатом еще одной был один из региональных офисов ЕЦБ.

Отмечается, что все указанные институты принимают участие в программах финансовой помощи Греции. В общей сложности посылки были направлены в восемь стран Европейского союза. Подробностей об остальных перехваченных отправлениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь подозрительных посылок, предназначенных адресатам в Евросоюзе, были обнаружены 20 марта в центральном отделении Почты Греции в городе Крионери. Все они были направлены в криминалистическую лабораторию.

16 марта посылка взорвалась в штаб-квартире Международного валютного фонда в Париже, в результате чего легкие ранения получил сотрудник офиса, а за день до этого бомба была направлена министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле.

За отправку посылки-бомбы в ФРГ взяла на себя ответственность действующая в Греции анархистская террористическая группировка «Заговор огненных ячеек», о которой известно с 2008 года. Не исключается, что к остальным отправлениям также причастны члены этой группировки.