Париж, 22 марта, 2017, 03:51 — ИА Регнум. Ряд государств направят в общей сложности $75,5 млн на защиту объектов культурного наследия от терроризма в фонд, находящийся под покровительством ЮНЕСКО. Об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд на конференции доноров, проходящей в парижском музее Лувр, передает Associated Press.

Wiadomosci.wp.pl Варварское уничтожение культурного наследия планеты

Отмечается, что Франция намерена внести в фонд $30 млн, Саудовская Аравия — $20 млн, Объединенные Арабские Эмираты — $15 млн, Кувейт — $5 млн, Люксембург — $3 млн, Марокко — $1,5 млн. Ещё $1 млн будет внесен американским бизнесменом — меценатом Томасом Капланом.

Свое пожертвование в фонд также пообещала внести Швейцария, на его сумма пока не разглашается. Помимо этого, страна окажет фонду организационную и административную поддержку. На швейцарской территории будет размещена его штаб-квартира.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре минувшего году древний сирийский город Пальмира оказался вновь захвачен боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые продолжили уничтожение культурного наследия города. В частности, террористами был разрушен фасад Римского театра, а также знаменитый архитектурный комплекс Тетрапилон.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова назвала разрушения в Пальмире «военным преступлением и громадной потерей для сирийского народа и человечества».

Также в декабре в ЮНЕСКО сообщило об уничтожении террористами до 60% культурного наследия древнего города Нимруд в Ираке, бывший столицей ассирийского государства в XIII веке до нашей эры и некогда известный масштабными памятниками древности, скульптурами и дворцами.

По словам посетивших город археологов и историков, большая часть памятников, в том числе всемирно известный 37-метровый зиккурат с группой скульптур, были «превращены в груду щебня». Многие предметы старины были вывезены из Нимруда, их местонахождение неизвестно.