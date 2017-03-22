Пекин, 22 марта, 2017, 03:38 — ИА Регнум. Китайский нефтяной гигант Sinopec Group, который, как сообщалось китайскими СМИ, был вовлечен в скандал в Индонезии, сообщил, что не получал уведомлений с красным углом от Интерпола, передает газета Global Times.

Kazenergy.com Китайский нефтяной гигант Sinopec Group

Интерпол выпустил уведомления с красным углом на трех руководителей компании, подозреваемых в мошенничестве в рамках проекта нефтяного терминала компании в Индонезии суммой на более чем 800 млн долларов США, передает китайская газета со ссылкой на полицию Индонезии.

«Ни Sinopec Group, ни аффилированная с ней Sinopec Kantons Holdings еще не получили уведомления с красным углом от Интерпола, мы также не обнаружили никакого заявления об этом на сайте Интерпола», — говорится на страничке компании Sinopec в микроблоге Sina Weibo.

Будучи инвестором в проект зоны свободной торговли на индонезийском острове Батам, Sinopec Kantons Holdings подтверждает вышесказанное.

Sinopec Group являющаяся ведущим китайским производителем природного газа и нефти, заявила также, во вторник, что Sinopec Kantons Holdings, имеющая 95% доли в проекте нефтяного терминала PT West Point, имела деловой конфликт с местным партнером по проекту, однако он решается по юридическим каналам.

Индонезийские власти выявили троих подозреваемых: директора проекта терминала West Point Чжан Цзюня, главного управляющего Фэн Чжигана и председатель Е Чжицзюня, сообщает газета.

Индонезийская полиция не объясняет причины выпуска уведомлений с красным углом по отношению к троим представителям китайской компании.

Sinopec Kantons влилась в проект в январе 2012 года с целью строительства нефтехранилища мощностью порядка 2,6 млн тонн стоимостью более 800 млн долларов США, сообщает издание.

Напомним, что в ходе очередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации уголовной полиции (Интерпол), проходящей в Индонезии, был избран новый президент организации. Им стал заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй.

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Кроме того, стоит отметить, что ранее президент Индонезии Джоко Видодо однозначно выразился, что не уступит Китаю спорные острова в Южно-Китайском море.

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