Петропавловск-Камчатский, 22 марта, 2017, 03:35 — ИА Регнум. На Камчатке в отделении полиции умер 53-летний мужчина. Следственный комитет начал проверку по факту смерти. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Камчатскому краю, мужчины был задержан в пьяном виде.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

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От момента задержания до смерти прошло всего несколько часов. В 17 часов во вторник его нашли пьяным на улице и после медицинского освидетельствования доставили в отделение. Там в 19:30 он перестал подавать признаки жизни и вызванный врач зафиксировал смерть.

«Телесные повреждения у умершего не обнаружены, предварительно установленная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сказали в СКР, отметив, что ранее этого мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за употребление алкогольных напитков, появление в состоянии опьянения в общественных местах, мелкое хулиганство.

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В МВД Камчатки корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что полицейские изначально доставили задержанного на осмотр к медикам. Они дали заключение, что он может содержаться в камере для административно задержанных (КАЗ) до момента вытрезвления.

«Ни в медицинском учреждении, ни во время помещения в КАЗ каких-либо жалоб от доставленного в полицию мужчины не поступало», — уточнили в полиции, добавив, что по факту смерти проводится служебная проверка.

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