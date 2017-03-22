Биробиджан, 22 марта, 2017, 04:38 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области с начала 2017 года значительный рост цен наблюдается на мороженую рыбу — к предпоследней неделе марта её стоимость по сравнению с январем увеличилась более чем на 12 рублей. Аналогичная динамика фиксируется с чаем, сметаной и колбасами. Между тем, резкое падение цен отмечено на некоторые овощи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Eao.ru Здание Правительства Еврейской Автономной области

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Согласно данным Амурстата, в начале января килограмм мороженной неразделанной рыбы в торговых точках ЕАО стоил 100,94 рубля, однако к предпоследней неделе марта цена поднялась на 12,14 рубля и составила 113,08 рубля.

Чёрный байховый чай подорожал на 10,67 рубля и сегодня стоит 814,45 рубля. Сыры — на 10,44 рубля до 468,20 рубля, сметана — на 7,9 рубля до 219,25 рубля, свежая капуста — на 7,08 рубля до 37,71 рубля. Полукопчёная и варёно-копчёная колбаса — на 4,12 рубля до 448,52 рубля, варёная колбаса — на 4,44 рубля до 300,45 рубля.

Заметней всего за указанный период подешевели свежие огурцы: в начале января килограмм стоил 196,46 рубля, а сейчас — 137,47 рубля, что дешевле на 58,99 рубля. Цена на помидоры снизилась на 14,08 рубля до 149,40 рубля. Гречка подешевела на 8,25 рубля и сегодня стоит 82,68 рубля, сахар — на 7,23 рубля до 47,35 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM, индекс потребительских цен по стране в феврале 2017 года составил 100,2%, с начала года — 100,8%. По данным Росстата, существенный рост цен отмечался на лук — 4,8% и на виноград — 4,6%. Морковь, картофель, груши и лимоны подорожали до 3,5%. На сметану, творог и молоко цены выросли до 0,9%, рыба подорожала на 0,9%.