Петропавловск-Камчатский, 22 марта, 2017, 03:02 — ИА Регнум. На Камчатке закрыта третья из пяти ледовых переправ. На этот раз движение остановлено по реке к селу Тигиль. Там накануне, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Камчатуправтодоре», под лед частично провалился груженный стройматериалами грузовик.

Skyscrapercity.com Село Тигиль

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Машина уже практически доехала до берега, когда под её колесами треснул лед.

«У самого берега глубина небольшая — около 1 метра. Никто не пострадал. Сегодня КамАЗ планируется вытащить. Движение по переправе прекращено», — уточнил собеседник агентства.

В ведомстве также сообщили, что с утра 22 марта прекращено движение для всех видов транспорта на участке от 0 до 241 км атвозимника Анавгай-Палана.

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«В этом районе стоит теплая погода. Снег стал рыхлым. В некоторых местах «каша» и проступает вода. Поэтому было принято решение закрыть проезд», — отметили в «Камчатуправтодоре».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на полуострове закрыли две переправы — к поселкам Лазо и Таежный. Причем, по словам специалистов, из-за аномально теплой погоды переправы в этому году закрывают почти на две недели раньше обычного.