Москва, 22 марта, 2017, 03:03 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 21 марта российской стороной зафиксировано зафиксировано семь нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано семь нарушений в провинциях Дамаск (2) и Латакия (5)», — говорится в документе.

Турецкой частью представительства было зафиксировано 15 нарушений в провинциях Дамаск, Деръа, Хама и Алеппо, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной ни одного факта нарушения подтверждено не было.

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Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий ещё трёх населённых пунктов в провинции Эс-Сувейда (Анз, Сахвед-эль-Ходор и Дейр-эль-Лабан). Общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1365.

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За сутки число под контроль правительственных войск перешло ещё 5,6 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 3340 квадратных километров территории, от формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 189 населённых пунктов.

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Напомним, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.