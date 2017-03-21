Пекин, 22 марта, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Прямой рейс между китайским городом центрального подчинения Чунцином и американским Лос-Анджелесом был открыт во вторник, 21 марта, сообщает газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на муниципальный комитет транспорта Чунцина.

Per aspera ad Astra Авиакомпания Hainan Airlines

Рейс будет осуществлять авиакомпания Hainan Airlines по вторникам и субботам.

Это первый прямой рейс из Чунцина в США. Ожидается, что он будет способствовать развитию двусторонних экономических и культурных отношений между Соединенными Штатами и Китаем, передает газета.

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