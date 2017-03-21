Находка, Приморский край, 22 марта, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Автоматическая система в круглосуточном режиме будет контролировать уровень загрязнения угольной пылью в Находке. В рамках осмотра перегрузочных комплексов губернатор Приморья Владимир Миклушевский констатировал, что предпринятых стивидорами мер недостаточно: прилегающие территории захламлены, компании хитрят, экологическая безопасность местного населения не обеспечена, передает корреспондент ИА REGNUM.

Peruanec Городской пляж «Волна», загрязнённый углём, Находка

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По информации краевых властей, к настоящему времени стивидоры приостановили работу открытых сеялок вблизи от жилых застроек, увеличили орошение и высоту защитных экранов, закупили дополнительную технику — водяные пушки, системы по созданию завесы тумана.

Мартовские замеры Роспотребнадзора показали отсутствие превышения допустимых норм содержания в атмосферном воздухе вредных веществ. Губернатор указал на то, что исследования нужно проводить чаще, и для этого поручил установить в границах санитарно-защитной зоны автоматическую систему контроля, которая будет работать в круглосуточном режиме.

«Некоторые стивидоры начинают хитрить и приостанавливают погрузку угля на время визита представителей власти или переваливают груз в ночное время», — добавил Владимир Миклушевский.

По его словам, прилегающие к терминалам территории сильно захламлены. Экологическая безопасность местного населения должна быть обеспечена совместными усилиями и администрации Находкинского городского округа, и стивидорных компаний.

«Город, покрытый угольной пылью, неопрятен, некомфортен и непригоден для жизни», — подытожил глава Приморья.

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Как сообщало ИА REGNUM, о соблюдении недостаточного количества мер стивидорными компаниями Находки недавно заявили и специалисты регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Они провели на угольных терминалах внеплановую проверку и нашли нарушения на трёх терминалах из шести.

О бездействии владельцев угольных терминалов Находки также говорили эксперты приморского штаба ОНФ. По их мнению, стивидорные компании в буквальном смысле отравляют местное население. За последний год загрязнение атмосферного воздуха в Находке угольной пылью увеличилось на 37%.