Петропавловск-Камчатский, 22 марта, 2017, 02:31 — ИА Регнум. В рамках подготовки к новому пожароопасному сезону, который стартует с начала мая, на Камчатке купят новый трал с тягачом, пожарную автоцистерну, пожарно-технический инвентарь. На эти цели потратят более 30 млн рублей, сообщил корреспонденту ИА REGNUM зампред правительства края Сергей Хабаров.

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По его словам, в общей сложности в 2017 году на охрану камчатских лесов от пожара федеральный бюджет выделил 56 млн рублей, а краевая казна — 96 млн рублей. Большая часть средств пойдет на закупку инвентаря и техники. Кроме того, деньги потратят и на услуги спутниковой связи, повышение квалификации летчиков-наблюдателей и работников региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.

Тем временем, на Камчатке побывала комиссия Департамента лесного хозяйства ДФО, которая проверила технику и оборудование, готовность сотрудников различных предприятий и наличие всех договор. В итоге регион признан полностью готовым к пожароопасному сезону.

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Как сообщало ИА REGNUM, весной-осенью 2016 года на Камчатке было зарегистрировано и ликвидировано 17 лесных пожаров, из которых 15 — в зоне наземной охраны лесов на общей площади 306,5 га. Из-за засушливого и жаркого лета на Севере края горела тундра. Наибольшее количество пожаров по площадям произошло в зоне, так называемого, космического мониторинга, то есть районах, где тушение пожара по закону ведется только в случае угрозы населенным пунктам и объектам экономики.

Такая ситуация была в Тигильском районе, когда огонь подошел близко к цеху по переработке оленины. Огнеборцы отстояли цех и вместе со спасателями увели табун на безопасное расстояние. Причем виновника пожара в Тигильском районе нашли. Им оказался местный неработающий житель. В условиях жаркой и ветреной погоды, находясь в трех километрах от поселка, 27 мая он развел костер для того, чтобы приготовить себе еду. Огонь быстро перешел с травы на лесные насаждения. Испугавшись, мужчина убежал в лес, отыскали его не сразу. Из-за него разгорелся крупный пожар, который вплотную подобрался к селу Тигиль.

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Кроме того, природный пожар действовал в Пенжинжинском районе, возле села Аянка. Местным властями и добровольцам удалось защитить населённый пункт.