Пекин, 22 марта, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Пекин ожидает получить 911 млн кубометров воды из реки Янцзы с ноября 2016 года по октябрь 2017 года, сообщают местные власти во вторник, 21 марта, передает газета «Жэньминь жибао».

(сс) Ryu, Cheol Великая река Янцзы

В рамках проекта переброски воды с юга на север, уже было откачано порядка 260 млн кубометров воду в Пекин, начиная с ноября прошлого года, передают власти китайской столицы.

С того момента, как проект перекачки воды начался еще в декабре 2014 года, Пекин получил более 2 млрд кубометров воды из реки Янцзы и порядка 1,6 млрд кубометров воды из соседней провинции Хэбэй, передает глава проекта Сунь Гошен.

Более 11 млн жителей, или половина населения Пекина, пользуются непосредственными выгодами от этого проекта.

По недавней информации, уровень зеркала грунтовых вод в Пекине вырос на 0,42 метра по сравнению с прошлым годом, благодаря ежедневному притоку 3,4 млн кубометров в рамках данного проекта.

Город продолжит строить еще больше сооружений водоснабжения, включая водопроводы и водохранилища, заявил Сунь.

Проект был задуман еще основателем КНР Мао Цзэдуном в 1952 году. Госсовет КНР одобрил его в декабре 2002 года спустя почти полвека обсуждений, передает газета.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Китай запустил первое водоочистное сооружение, использующее для очистки воды пучки электронов, что позволяет без применения дополнительных химикатов расщеплять сложные молекулы загрязнений, которые не могут быть утилизированы бактериями.