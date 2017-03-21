Кишинёв, 22 марта, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Центральный районный суд Кишинев приостановил действие указа президента Молдовы Игоря Додона о лишении бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску молдавского гражданства. Как сообщилсоветник президента по взаимодействию с парламентом и правительством Максим Лебединский, президентура оспорит решение в Апелляционной палате.

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По словам Лебединского, при составлении указа все законные нормы были соблюдены. Суд, в свою очередь, обязал Додона представить обоснование своего решения. Первое слушание суда по этому поводу состоится 16 мая. До тех пор указ Додона временно лишен юридической силы.

ИА REGNUM напоминает, что президент Молдавии Игорь Додон подписал 3 января указ о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства, которое было предоставлено тому прежним президентом Молдавии Николаем Тимофти. Додон напомнил, что Траян Бэсеску неоднократно призывал к ликвидации молдавской государственности путем присоединения к Румынии, а также отказывался признавать существование молдавского народа. «Все вышесказанное вступает в серьезное противоречие с положениями высшего закона — конституции РМ», — отметил Додон.

Также, по его словам, в случае с предоставлением гражданства Бэсеску была нарушена законная процедура, поскольку целый ряд государственных служб дали негативное заключение на данное решение, в том числе ввиду того, что Бэсеску находится под уголовным преследованием в Румынии.

Сам Бэсеску назвал решение Додона «политическим». «У нас разные взгляды. Додон хочет, чтобы Молдавия продолжала стоять на коленях под гегемонией Москвы. Я бы хотел, чтобы Молдавия шла по европейскому пути. И, почему нет, — объединилась с Румынией», — заявил Бэсеску. Он не исключил, что обжалует решение Додона в судебном порядке.