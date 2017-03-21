Вашингтон, 22 марта, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к Сенату с призывом ратифицировать документ о предоставлении Черногории полноправного членства в НАТО, передаёт агентство Reuters.

Office of the President-elect Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон

Сообщается, что в письме, адресованном сенаторам, глава внешнеполитического ведомства США подчёркивает, что членство Черногории в НАТО «полностью отвечает основным интересам Соединённых Штатов».

По мнению Тиллерсона, присоединение балканской страны к военному блоку также поспособствует «большей интеграции, активизации демократических реформ и укреплению безопасности и стабильности» во всём Балканском регионе.

Уточняется, что письмо госсекретаря США к сенаторам датировано 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, протокол о вступлении Черногории в НАТО был подписан в мае 2016 года, стране был предоставлен статус наблюдателя на заседаниях. Полноправное членство в альянсе Черногория сможет получить после ратификации протокола всеми 28 государствами НАТО.

В середине февраля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщал, что протокол уже ратифицирован парламентами 24 стран.

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