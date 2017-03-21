Пекин, 22 марта, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и находящийся с визитом в Поднебесную премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили во вторник, 21 марта о широком инновационном сотрудничестве между двумя странами, передает агентство «Синьхуа».

Синьхуа Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Во время их встречи Си поприветствовал прогресс в двусторонних отношениях, достигнутый за 25 лет дипломатических связей, добавляя, что инновационное сотрудничество поспособствовало устойчивому росту в двустороннем взаимодействии между странами в целом.

Установление партнерства ускорит инновационное сотрудничество и принесет больше выгод народам двух стран, заявил Си.

Нетаньяху озвучил, что его страна придерживается политике «одного Китая» и всячески стремится воспользоваться возможностями нового партнёрства в целях улучшения сотрудничества по вопросам «чистой» энергии, сельского хозяйства, инвестиций, финансов и медицинского обслуживания.

Согласно совместному заявлению, обе страны согласны продвигать более тесные обмены между молодым техническим персоналом.

Китай и Израиль планируют более тесно сотрудничать по вопросам контроля загрязнения воздуха, мониторинга окружающей среды, очистки воны, а также в высокотехнологических сферах, говорится в заявлении.

Си призвал обе стороны развивать политическое взаимодействие, объединить стратегии развития и усилить сотрудничество в сферах ресурсов, сельского хозяйства, медицинского обслуживания и энергетики.

«Мирный, стабильный и развивающийся Ближний Восток отвечает общим интересам всех стран, включая Китай и Израиль», — заявил Си.

Палестино-израильский конфликт в долгосрочной перспективе влияет на ближневосточную ситуацию, продолжил Си, уточняя, что Китай поддерживает израильский подход решения проблемы двух стран.

Нетаньяху заявил, что Израиль восхищается историей Китая, его достижениями и ролью в мировом сообществе.

Израиль надеется принять участие в проекте «Нового шелкового пути», заявил он, добавляя, что страна желает, чтобы Китай играл еще большую роль в ближневосточных отношениях.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзян также встретился с Нетаньяху во вторник. Он заявил, что Всекитайское собрание народных представителей высоко ценит дружественные отношения с израильским парламентом.

Китайский вице-премьер Лю Яньдун и Нетаньяху выступили в роли сопредседателей на третьей встрече совместного китайско-израильского комитета по инновационному сотрудничеству, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что израильский лидер Биньямин Нетаньяху в понедельник, 19 марта прибыл в Китай для встречи с китайским руководством на высшем уровне с крупнейшей за всю историю двусторонних отношений бизнес-делегацией. В рамках визита запланированы как встречи с политическим руководством Поднебесной, так и с директорами китайских корпораций.

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Кроме того, Нетаньяху уже провел встречу с китайским премьером Ли Кэцяном, где политики договорились ускорить переговоры по двусторонней зоне свободной торговли.