Париж, 22 марта, 2017, 01:56 — ИА Регнум. Прокуратура Франции заподозрила бывшего премьер-министра, кандидата в президенты от партии «Республиканцы» Франсуа Фийона в мошенничестве, передаёт газета Le Monde.

European People's Party Франсуа Фийон

По информации издания 16 марта финансовая прокуратура направила следователям по делу Фийона письменное требование о расширении расследования в связи с подозрениями в «мошенничестве с отягчающими обстоятельствами», а также «подделке и использовании фальшивых документов».

Сообщается, что новые подозрения в отношении семьи Фийон возникли после второго обыска, проведённого по месту их жительства.

Напомним, 14 марта прокуратура Франции сообщила о предъявлении кандидату в президенты официальных обвинений в растрате государственных средств из-за фиктивного трудоустройства его жены и детей.

Информацию о том, что, будучи депутатом Национального собрания, Франсуа Фийон фиктивно трудоустроил супругу в качестве своего помощника, распространили СМИ. Якобы Пенелопа Фийон получала зарплату из государственных фондов, но при этом не выполняла функций помощника депутата.

Спустя несколько дней также стало известно, что расследование в отношении Франсуа Фийона пополнилось пунктом о «торговле влиянием». Интерес у следствия вызвала информация о подаренных кандидату в президенты двух деловых костюмах общей стоимостью около 13 тысяч евро. По информации СМИ, с 2012 года покупку одежды политику оплачивал неназванный «богатый друг», который потратил на это в общей сложности 48,5 тысячи евро.

После выдвинутых против него обвинений Франсуа Фийон, который был бесспорным фаворитом первого и второго туров президентских выборов, стал стремительно терять рейтинг и скатился на третье место. Часть соратников покинула Фийона.