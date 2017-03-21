Москва, 22 марта, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) улучшило прогноз по рейтингам ряда крупнейших российских компаний в иностранной и национальной валютах со «стабильного» до «позитивного». Об этом говорится в пресс-релизе агентства, распространённом 21 марта.

Globes.co.il Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P)

В частности, улучшены прогнозы по долгосрочным рейтингам «Газпрома», «Роснефти», РЖД, МТС, «Мегафона», «Транснефти», ФСК ЕЭС, «Атомэнергопрома», «Россетей» на уровне BB+. Также на уровне BB — улучшены прогнозы по рейтингам МОЭСК и МРСК Центра.

Кроме этого, S&P улучшило прогнозы по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валютах Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, а также «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» со «стабильного» на «позитивный» на уровне BB+.

Отметим, что рейтинговые изменения произошли вслед за улучшением S&P прогноза по суверенному кредитному рейтингу России, который 17 марта был повышен «стабильного» до «позитивного». Долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте был подтверждён на уровне «ВВ+».

Аналитики агентства отметили, что пересмотр прогноза по рейтингу отражает ожидания того, что динамика ВВП России вернется на позитивную зону и российская экономика продолжит адаптироваться к низким ценам на нефть при сохранении относительно низкого уровня госдолга в 2017—2020 годах.

Напомним, в феврале международное рейтинговое агентство Moody's также улучшило прогноз по суверенному рейтингу России с «негативного» до «стабильного», подтвердив рейтинг на спекулятивном уровне Ва1.