Пекин, 22 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Китай и Шри-Ланка продолжат укреплять сотрудничество во всех сферах и обеспечивать развитие друг друга, такого согласия достигли президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена и находящийся с визитом в страну китайский министр обороны и член Госсовета КНР Чан Ваньцюань, сообщает 21 марта информационное агентство «Синьхуа».

Синьхуа Помощник министра иностранных дел КНР Кун Сюанью и заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки Харша де Сильва

Чан, прибывший в Коломбо еще 20 марта, встретился с президентом Сирисеной и своим шриланкийским коллегой днем позже.

Президент оценил деятельную помощь Китая его стране в сферах экономики, сельского хозяйства, науки, техники, образовании, обороны и иных сферах.

Он отметил, что он встречался с председателем КНР Си Цзиньпином несколько раз и они достигли широкого консенсуса касательно путей дальнейшего развития двусторонних отношений.

Шри-Ланка будет стремительно двигаться в сторону проектов сотрудничества с Китаем и продолжит прилагать все усилия в пользу углубления прагматического сотрудничества с Китаем во всех сферах, продолжил президент.

Шри-Ланка также, как и всегда, непоколебимо поддерживает роль Китая в международных и региональных отношениях, равно как и в вопросах, вызывающих обеспокоенность Китая, заявил Сирисена.

Чан в свою очередь отметил, что главы обеих государств достигли соглашения о продвижении «стратегического партнерства и сотрудничества, характеризующихся взаимной поддержкой и долгосрочной дружбой» между двумя странами.

Он также передал приветствие председателя Си президенту Сирисене и выразил одобрение поддержки Китая со стороны Шри-Ланки, особенно в вопросах, затрагивающих базовые интересы Поднебесной.

Чан отметил, что Шри-Ланка играет важную роль для осуществления проекта «Нового шелкового пути», утверждая, что реализация проекта принесет пользу народам обеих стран.

Чан также провел переговоры с государственным министром обороны Шри-Ланки Руваном Видживардене. Оба высокопоставленных чина обменялись мыслями касательно развития отношений между армиями двух стран и условились поддерживать контакты на высшем уровне, углубляя сотрудничество по всем аспектам, выводя военные отношения на новый уровень, сообщает агентство.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что Пекин и Коломбо рассматривают возможность заключения соглашения о свободной торговле, при этом Пекин увеличивает инвестиции в страну, позволяя ей закрепиться на геополитическом ландшафте Южной Азии, что может вызвать некоторое беспокойство Индии, которая имеет свои виды на отношения с Шри-Ланкой.

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При этом, Китай встретил в Шри-Ланке ряд проблем для осуществления проекта «Нового шелкового пути», связанные с противодействием со стороны шриланкийской оппозиции, поддерживаемой бывшим президентом страны Махиндой Раяпаксой.