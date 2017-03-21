Киев, 22 марта, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Представитель МИД Украины Марьяна Беца назвала провокацией задержание в Москве журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка. Соответствующее сообщение она опубликовала в своём микроблоге в Twitter.

Unian.net Журналист украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк

«Задержание журналиста Романа Цимбалюка — провокация РФ. Консул выехал в отдел полиции. Принимаем меры по освобождению», — написала Беца.

Чуть позднее представитель МИД Украины сообщила, что журналиста отпустили «благодаря консулам», которые «делают всё возможное и невозможное» для освобождения украинских граждан в России.

Напомним, Роман Цимбалюк был задержан в Москве 21 марта. По утверждению журналиста, его задержали после того, как он записал интервью с неким аспирантом МГУ, который во время празднования фестиваля «Весна», посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, вывесил из окна общежития университета украинский флаг.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Романа Цимбалюка задержали сотрудники полиции, прибывшие по вызову граждан. «Наряд вызвали люди, которые пожаловались на крики. Что кричал Роман, он расскажет сам», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

При этом она пообещала разобраться в ситуации: «Разбираемся. В обиду не дадим. Держись там!»

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