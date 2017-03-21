Брюссель, 22 марта, 2017, 00:33 — ИА Регнум. НАТО приветствует инициативу Александра Лукашенко пригласить наблюдателей альянса на совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017», но пока не получало соответствующего приглашения, сообщили 21 марта в пресс-службе НАТО.

Belvpo.com Совместные учения России и Белоруссии

«Мы пока не получали приглашений на эти маневры, однако, как ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс будет приветствовать такую возможность и рассчитывает на использование каналов Совета Россия — НАТО для проведения брифинга об этих маневрах», — приводит комментарий пресс-службы белорусское госинформаентство БелТА.

Напомним, днём ранее Александр Лукашенко заявил, что предстоящие совместные российско-белорусские военные учения должны быть «прозрачными», поэтому на них должны быть допущены представители Североатлантического альянса.

«Я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, но и для представителей НАТО», — заявил Лукашенко 20 марта во время обсуждения с военными доклада о предстоящих учениях.

Как сообщало ИА REGNUM, совместные учения вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2017» должны состояться в сентябре этого года на белорусской территории. Предстоящая передислокация в рамках этих учений российской военной техники в республику вызвала истерию среди прозападной оппозиции в Белоруссии, заявляющей, что российские войска якобы готовятся оккупировать страну. Пропагандистская кампания активно поддерживается рядом западных СМИ.

В феврале министр обороны Белоруссии Андрей Равков, комментируя подобные заявления, пояснил, что президенты двух страны Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение проводить подобные манёвры поочерёдно на территориях Белоруссии и России с периодичностью раз в два года.