Скопье, 22 марта, 2017, 00:04 — ИА Регнум. Президент Македонии Георгий Иванов не стал встречаться с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, прибывшим 21 марта в Скопье для обсуждения путей выхода из политического кризиса в стране. Заявление об этом распространила пресс-служба главы государства.

Wikimedia Президент Македонии Георгий Иванов

Сообщается, что посол Евросоюза в Македонии был проинформирован о невозможности встречи по причине того, что Георгий Иванов только поздно вечером вернётся из Венгрии, которую он посещал с официальным визитом, и не будет иметь возможности для разговора.

При этом подчёркнуто, что президент Македонии уже озвучил свою позицию Йоханнесу Хану на встрече в начале февраля, и она остаётся неизменной: «Георгий Иванов имеет чёткую позицию — мандат на составление нового правительства не будет выдан до тех пор, пока не последует публичное осуждение так называемой «Албанской платформы».

Отметим, что европейский дипломат, прибывший в столицу Македонии для встреч с лидерами основных политических сил в стране, был встречен многочисленными акциям протеста. 21 марта сотни тысяч человек в 43 городах Македонии вышли на митинги в поддержку сохранения единства и территориальной целостности страны. Последняя акция стала самым массовым выступлением против «Албанской платформы» и вмешательства Албании во внутриполитический процесс в Македонии.

Напомним, в начале марта Георгий Иванов оказался вручать мандат на формирование нового правительства поддерживаемому Западом оппозиционному Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым, который смог договориться о формировании парламентского большинства с тремя проалбанскими партиями: «Демократическим союзом за интеграцию», Движением «Беса» и «Альянсом албанцев». Своё решение глава государства объяснил создавшейся угрозой суверенитету страны.

В декабре минувшего года лидеры трёх проалбанских партий Али Ахмети, Билал Касами и Зиядин Села после консультации с премьер-министром Албании Эди Рамой выдвинули требования о проведении в Македонии конституционной реформы, которая предусматривала бы, в частности, придание албанскому языку статуса второго официального, а также отражение «многонациональности и национального равноправия» в государственной символике.

Другими требованиями стали принятие резолюции о геноциде албанского населения Македонии в период 1912—1956 годов, углубление сотрудничества с Албанией и Косово, ускорение интеграции в ЕС и НАТО, включение албанцев в переговоры с Грецией об официальном наименовании Македонии.

В столице Македонии Скопье и других крупных городах с начала марта продолжаются многотысячные акции протеста против перспективы введения албанского языка в качестве второго официального и других требований, выдвинутых албанскими политиками.