Ставрополь, 22 марта, 2017, 00:25 — ИА Регнум.



sharonang Турецкие помидоры

В Ставропольском крае оказалась партия зараженных турецких помидоров в объеме 470 кг. Она была уничтожена.

Санкционные помидоры из Турции хранились на оптово-розничном складе города Ставрополя. При проверке оказалось, что партия помидоров заражена западным (калифорнийским) цветочным трипсом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Россельхознадзора.

Отметим, что Россия запретила ввоз из Турции ряда продуктов, в том числе и томатов. Санкционные продукты подлежат уничтожению.

На основании этого и для недопущения распространения карантинного объекта на территории России, партия зараженных томатов была уничтожена на полигоне твёрдых бытовых отходов с использованием специальной техники.

Напомним, уничтожение санкционных продуктов на Ставрополье началась с 2015 года. Так, в августе 2015 года в Ставропольском крае уничтожили 34 килограмма апельсинов. Тогда же на полигоне «Яр» с помощью бульдозера были уничтожены 12 килограммов лимонов и 22 килограмма грейпфрутов, шесть килограммов бельгийских яблок которые изъяли с прилавков крупных сетевых супермаркетов.

В январе 2016 года в крае была ликвидирована первая партия турецких мандаринов в количестве 225,2 кг. В сентябре 2016 года бульдозер уничтожил около центнера санкционных испанских персиков, которые были изъяты в Пятигорске на оптовом рынке «Грис».