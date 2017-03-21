София, 21 марта, 2017, 23:47 — ИА Регнум. Сотни болгарских националистов на несколько часов заблокировали три основных контрольно-пропускных пункта на болгарско-турецкой границе, 21 марта сообщает Associated Press.

Vesti.bg Сопредседатель партии НФСБ Валерий Симеонов

Националисты заявили, что около 1тыс. автобусов должны доставить в Болгарию не менее чем 50 тыс. избирателей из Турции в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 26 марта.

Представители националистических сил Болгарии считают, что граждане Болгарии, проживающие в Турции, поддержат протурецкую партию ДОСТ, и намерены помещать этому.

«При необходимости мы соберем еще больше людей и будем блокировать трафик 24 часа в сутки, если попытки задействовать автобусы с иностранными элементами не прекратятся», — заявил представитель националистической коалиции Валерий Симеонов.

Напомним, около 10% от 7 млн 200 тыс. граждан Болгарии имеют турецкое происхождение.

Более 300 тыс. граждан Болгарии проживают на постоянной основе в Турции, они имеют болгарский паспорт и обладают правом голоса.