Москва, 28 марта, 2017, 04:04 — ИА Регнум.

Есть малоизвестные широкому зрителю имена, без которых немыслима история кинематографа. Одно из таких имен — французский режиссер Робер Брессон. Открытие Робера Брессона в России, которому посвящена статья постоянного автора ИА REGNUM кинокритика Алексея Юсева, шло не быстро, и тем заметнее сразу несколько событий, произошедших в последний месяц.

Издательство Rosebud Publishing «Брессон о Брессоне»

Это и выход двух книг — интервью с режиссером и написанные им «Заметки о кинематографе», и появление на телевизионном экране посвященного ему фильма, и показ его последней ленты в московском кинотеатре, состоявшийся 21 марта.

Будучи классиком мирового кино, Брессон не был популистом: он хотел говорить со зрителем на собственном языке, сферой его интересов было чистое кино, аскетичное и драматичное.

Из своих фильмов он стремился исключить всякую искусственность и наигранность — показательно в этом плане, что он снимал не профессиональных актеров (называя их «моделями»). Религиозная основа творчества Брессона, верившего в предопределение, нашла художественное воплощение в используемом им приеме — камере, следившей за не игравшими свои роли моделями, как Бог следит за людьми, зная заранее, как сложатся их жизни.

Как работал Брессон и как в своей последней ленте он сумел достичь совершенства метода, избавив картину от всего, что может помешать выражению главной мысли?

Подробности здесь: «Открытие Робера Брессона в России»

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