Париж, 21 марта, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Новым министром внутренних дел Франции назначен Маттиас Фекль, занимавший пост госсекретаря по делам внешней торговли, развития туризма и делам французских граждан за рубежом. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Mathieu Delmestre Министр внутренних дел Франции Маттиас Фекль

Напомним, ранее сегодня стало известно, что глава МВД Франции Брюно Ле Ру ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его дочерьми. Финансовая прокуратура выяснила, что две дочери Ле Ру, будучи школьницей и студенткой, работали парламентскими помощниками отца. Сам Ле Ру утверждает, что дочери работали с ним во время каникул и их работа носила временный характер.

Тем не менее Ле Ру заявил, что уходит в отставку. Должность министра внутренних дел он занимал всего 3,5 месяца.

Пресс-служба Елисейского дворца сообщает, что президент Франсуа Олланд вместе с премьер-министром Бернаром Казневом принимали Ле Ру. Он представил прошение об отставке, чтобы предоставить необходимую информацию для установления истины в связи с предварительным расследованием, открытым финансовой прокуратурой.

Казнев предложил Олланду принять отставку Ле Ру и назначить на пост министра внутренних дел Маттиаса Фекля, глава республики согласился.