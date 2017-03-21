Вашингтон, 21 марта, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Агентство перспективных оборонных проектов (DARPA) Министерства обороны США заказало компаниям Dynetics и General Atomics Aeronautical Systems разработку проекта «небесных авианосцев», сообщает портал flightglobal.com.

Defensesystems.com Схема работы «небесных авианосцев»

Речь идет о самолетах-носителях беспилотных летательных аппаратов, разрабатываемых в рамках концепции Gremlins.

Согласно условиям подписанных контрактов, компании обязуются в течение года разработать проекты систем пуска и сбора беспилотников в воздухе с борта различных типов военных самолетов.

На первом этапе разработки проекта Gremlins компании Kratos Defense & Security Solutions и Lockheed Martin предлагали проекты по изменению конструкции хвостовой части военно-транспортного самолета Lockheed C-130, чтобы самолет получил возможность принимать на борт возвращающиеся с задания беспилотники.

В DARPA заявляют, что их целью является получение до 2019 года двух проектов «небесных авианосцев» и дальнейшее развитие на их базе проекта Gremlins.

Согласно ему, применяя дроны воздушного базирования, ВВС США получат возможность эффективно нейтрализовать системы ПВО противника, собирать разведданные и уничтожать различные цели.