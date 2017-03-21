Москва, 21 марта, 2017, 23:12 — ИА Регнум. Ассоциация юристов России (АЮР) и Международная академия спорта Ирины Винер подписали соглашение, предусматривающее в том числе оказание практической правовой помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта. Стороны также договорились осуществлять правовую защиту интересов, включая и судебную защиту.

Alrf-prim.ru Ассоциация юристов России

Кроме того, соглашение предполагает организацию правового просвещения спортсменов, педагогов и тренеров, специалистов физкультуры и различных видов спорта, работающих в образовании и спорте.

«Уверена, что наше сотрудничество будет способствовать развитию физической культуры и спорта в России и даст свои результаты в ближайшее время», — отметила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, член Общественной палаты Ирина Винер-Усманова.

Ассоциация и академия планируют реализовать совместный проект, который будет заключаться в экспертизе проектов нормативно-правовых актов и подготовке юридических заключений по различным юридическим вопросам в области образования и спорта, заявил председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Кроме того, по его словам, в рамках проекта «будет осуществляться консультирование по правовым вопросам, включая вопросы защиты права интеллектуальной собственности». Проект будет иметь «мощный синергетический эффект как для профессионального юридического сообщества, так и для российского образования в сфере физической культуры и спорта», подчеркнул он.