Ватикан, 28 марта, 2017, 03:30 — ИА Регнум. Широкий анализ, выполненный обозревателем ИА REGNUM Станиславом Стремидловским по материалам христианской католической прессы, позволяет разобраться во взаимоотношениях христианских конфессий в зонах конфликтов, которые охватили Евразию от Северного Причерноморья до Персидского залива.

Иван Шилов ИА REGNUM

В каждом из этих регионов часть христианских общин или христианские общины в целом находятся под угрозой тех или иных радикалов и террористов. Пальма первенства в списке злодейств принадлежит, конечно, ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и украинские радикалы вносят свою лепту в гонения, например, на христиан Православной церкви Московского патриархата.

На 28−29 апреля 2017 года, по сообщению Radio Vaticana (Ватикан), запланирован визит папы римского Франциска в Египет по приглашению президента Абделя ас-Сиси, а также католических, коптских и мусульманских глав традиционных конфессий Египта. Диалог между Ватиканом и Каиром, начавшийся визитом в Ватикан в 2016 году президента Египта ас-Сиси, будет включать в себя вопросы прекращения насилия, неприятия терроризма, расширения роли диалога и переговоров в межконфессиональном общении.

Защита христиан и этнических меньшинств от геноцида, развернутого ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке, — это одна из международно признанных форм противодействия исламистскому терроризму. Признание геноцида христиан Вашингтоном в 2016 году предполагает создание охраняемых зон безопасности вдоль границы Сирии с Иорданией и Турцией для защиты ливанских христиан.

Кроме того, Патриарх Ассирийской Церкви Востока Мар Гиваргис III подержал инициативы по интеграции христианских общин Ирака в единый политический субъект для упрощения оказания им помощи и обеспечения безопасности. Эти и близкие тематики будут обсуждаться в ходе визита папы римского Франциска в Египет.

Узнайте подробности в статье Египет становится для Ватикана ключевым партнером на Ближнем Востоке

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