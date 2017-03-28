Архангельск, 28 марта, 2017, 03:15 — ИА Регнум.

Руководитель лесного отдела «Гринпис России» Алексей Ярошенко в открытом обращении о создании Двинско-Пинежского заказника выступил практически против всей промышленной инфраструктуры Архангельской области.

Владимир Станулевич Уничтожения жизни на Русском Севере им мало. Хотят ещё

Предлагаемое «Гринписом» сокращение выработки в случае своего выполнения больно ударит по людям, занятым в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Ситуация может дойти вплоть до дестабилизации обстановки во всей Архангельской области. Об этом в статье «Русский Север и Гринпис: война» пишет постоянный автор ИА REGNUM, историк Владимир Станулевич, архангельский краевед и публицист.

Пропаганда Гринпис, и без того обычно основывающаяся на недостоверных утверждениях, на сей раз превзошла сама себя. Сто процентов утверждений эколога Ярошенко в обращении к Кремлю содержат дезинформацию. При обсуждении решений такого уровня, как судьбы промышленности целой области РФ, становится безразлично — умышленная ли это дезинформация или внесенная от слабого знания вопроса.

Так или иначе, честная статистика по Архангельской области за последние годы опровергает итоговое утверждение автора обращения о «постоянном падении» уровня жизни населения в результате неправильной организации лесозаготовок. А уж его тревога по поводу обращения губернатора Архангельской области Орлова к населению с просьбой о поддержке планов администрации области о развитии леспрома — и вовсе находится за пределами здравого смысла. Особенно если вспомнить, что одной из своих задач Гринпис провозглашает борьбу за демократию.

Единственное, что могло бы оправдать обращение гринписовца, — это забота о биоценозе северных лесов, о прекращении «варварской вырубки». Но квота вырубки, с которой не спорит Ярошенко, по Архангельской области составляет 24,3 млн кубометров в год, а реальный объем вырубки — около 11 млн! Следовательно, и это возможное оправдание обращения отпадает само собой.

И так, пункт за пунктом, обращение Ярошенко предстает не заботой ученого-эколога, а атакой «зеленого запугивателя».

Стоит напомнить отечественному Гринпису опыт Индии, в аналогичной ситуации выдворившей Гринпис из страны.

Узнать подробности в статье: Русский Север и Гринпис

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