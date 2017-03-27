Осло, 28 марта, 2017, 02:44 — ИА Регнум. У всякого вопроса о человеке есть политическое измерение. Даже когда мы говорим о таких, казалось бы, «личных делах», как успех и карьера (или наоборот), мы выходим за рамки обсуждения отдельно взятого человека в его отдельно взятой ситуации. Или нет никакого «отдельного», человек не существует, не действует и не бездействует сам по себе? Об этом рассуждает редактор ИА REGNUM Дмитрий Буянов в статье о судьбе и творчестве выдающегося норвежского драматурга Генрика Ибсена.

Николай Рерих. Декорация к «Перу Гюнту». 1912

Навязываемое человеку космополитическое мироощущение по сути своей не учит его чувствовать себя как дома в любой стране и строить связи со множеством людей разных культур. Скорее, оно предполагает свою противоположность — обрыв связей или очень скудное их значение.

Не будучи по своей природе атомизированным, отделенным от общества существом, человек в рамках подобной наднациональной модели чувствует себя оторванным от дерева листком. Что это за дерево, в какие стороны разметал ветер остальные листья? Его волнует траектория только собственного полета, и то — волнует ли?..

При этом есть и официальная, становяшаяся все более прочной линия, — линия патриотизма, социальной ответственности, мироощущения сознательного члена гражданского общества. Как они могут уживаться — не внутри одной страны, а в сознании одного человека? Возможен ли вообще патриотизм в условиях оторванности и равнодушия? И когда очевидным образом сталкиваются личные и общие интересы, то не кажущаяся ли это очевидность?

Прочитать статью: «Возможна ли сегодня любовь к России»

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