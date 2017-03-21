Ставрополь, 22 марта, 2017, 00:23 — ИА Регнум.



Vladmama.ru Ставрополь, жилой массив

Программа капитального ремонта многоквартирных домов в Ставропольском крае вызвала нарекания общественности. В регионе 90 многоквартирных домов, которые должны были отремонтировать в период 2014—2016 годы, до сих пор не отремонтированы.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта Ставрополья Евгений Бражников сообщил на заседании общественного совета по вопросам ЖКХ, что за первые три года реализации программы капремонта в крае надо было отремонтировать 649 многоквартирных домов. Из них ремонт завершен в 559.

В мае ожидается сдача 63 домов. В 21 ремонт еще не начинался. В 2017 году к неотремонтированным ранее 90 домам плюсуются еще 460. В 126 домах ремонт уже идет.

До 1 сентября текущего года Бражников пообещал завершить работы по капитальному ремонту во всех домах, включённых в программу на 2015 — 2017 годы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, выполнение программы капремонта на Ставрополье ни раз вызывало нарекания со стороны общественности и депутатов. Причем, недовольство высказывалось как по поводу затягивания сроков исполнения программы, так и по поводу качества выполненных работ, которым часто оставались недовольны жители многоквартирных домов.

В этот раз члены общественного совета вновь негативно высказались о качестве работ и об обеспечении безопасности при их проведении. Фонду капремонта поручено взять вопрос безопасности на особый контроль.

Первый зампред краевой Думы Дмитрий Судавцов рекомендовал Фонду представлять проектно-сметную документацию будущего капремонта на общем собрании собственников домов еще до объявления тендеров по отбору подрядной организации. Это снимет ряд вопросов по стоимости и объемам планируемых работ, и отразится на их качестве.

Бражников также сообщил, что на счетах регионального оператора на сегодня собрано 1,74 млрд рублей, это 75% от плана. Подрядным организациям оплачено более 907 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году Ставропольский край получит порядка 11 млн рублей в качестве компенсации за выпадающие взносы на капитальный ремонт. Эта сумма выделена в виде субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт.

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Компенсация предоставляется одиноко проживающим собственникам жилых помещений, а также семьям неработающих пенсионеров, являющихся собственниками жилья: достигшим возраста 70 лет — в размере 50%, 80 лет — 100%.

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ИА REGNUM также сообщало, что активисты ОНФ в 2017 взяли по контроль ход капитального ремонта в крае. У представителей фронта много вопросов вызвала квалификация руководителей Фонда капремонта, распределение ими денежных средств между домами, составление сметы, качество используемых подрядчиком материалов.

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Ранее сообщалось также, что в затягивании сроков выполнения программы капитального ремонта многоквартирных домов региональный оператор винит срыв конкурса на отбор подрядных организаций. Конкурс был сорван из-за отсутствия заявок участников.

Для уменьшения проблем качества выполненных работ по капремонту домов, в Ставропольском крае создан реестр добросовестных подрядчиков. В него включены первые двадцать организаций.

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