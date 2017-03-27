Москва, 28 марта, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Исполнение музыкальной мистерии «Роза мира» 17 марта 2017 года в Москве стало примером воплощения высокого человеческого содержания в попытке музыкального запечатления истории. Гуманистическому музыкальному началу посвящена статья «Мистика революционной музыки» режиссера и драматурга, постоянного автора ИА REGNUM Людмилы Лис.

Мистический символ розенкрейцеров (с титульного листа «Summum Bonum» — «Истинная Магия, Каббала, Алхимия Истинного Братства Розы и Креста»,1629 г., книги, приписываемой Роберту Флудду)

Действительно, музыка загадочна. Музыка повествует о вечных человеческих чувствах, остающихся неразгаданной тайной для холодного технического рассудка.

Чистый разум, явивший надежду прогресса для всего человечества, споткнулся о преграду индивидуализма, атомизации, разделяющей людей. Но настоящая музыка дает нам пример объединения композиторов, исполнителей и слушателей в единстве истинного со-чувствия как созидающей гармонии.

Перефразируя великого философа ХХ века Эдмонда Гуссерля, хочется сказать вслед за ним: «Истина, а значит и полнота человеческого бытия, не достижима без прочного сплава светлого разума, доброй воли и деятельного сочувствия».

Не дать человеку забыть о его высоком призвании — вот дело музыки, вот та битва, в которой светлая симфония должна победить тьму эмоционального отупения.

Да, власть музыки над временем способна перемещать чуткого человека даже в иные эпохи и культуры, делая его неизмеримо богаче, позволяя ему становиться как бы соучастником великих событий.

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