Вашингтон, 21 марта, 2017, 23:06 — ИА Регнум. Связь между странами военного блока НАТО «крепнет», заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, 21 марта сообщает Agence France-Presse.

Nicolas Raymond НАТО

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Министр обороны США и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры в Вашингтоне.

«У нас очень сильная трансатлантическая связь. Она становится все сильнее, так как… отношения постоянно развиваются», — заявил Мэттис.

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Напомним, Столтенберг находится в Вашингтоне, чтобы принять участие во встрече участников альянса, сражающегося с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.